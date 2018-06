Definsje biedt ekskuzen oan foar wurkjen mei chroom-6

Definsje biedt ekskuzen oan oan alle meiwurkers en âld-meiwurkers dy't skea hân ha fan it wurkjen mei de ferve mei it kankerferwekkende chroom-6 deryn. "Defensie is tekortgeschoten. Dat spijt mij. Ik kan dat niet terugdraaien", sei steatssekretaris Barbara Visser. Op de fleanbasis fan Ljouwert is ek mei de giftige ferve wurke. Neffens de steatssekretaris binne minsken tusken 1984 en 2006 net genôch beskerme.