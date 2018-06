Epke nei comeback: "No wer turnje op nivo"

"Ik ha der in tiid út west en ik ha dit wykein twa kear in 'gedegen' oefening sjen litten, dus yn dy sin bin ik tefreden. It wie wat in simpelere oefening, want ik bin in bytsje oan it opbouwen." Yn syn oefening siet gjin flechtkombinaasje. "Dat wie wol de planning, mar it slagge net, want it fielde op it momint net goed. Dit wie dus noch net de folsleine oefening, mar kwa útfiering wie it prima."