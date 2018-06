GGD hâldt ynformaasjejûn oer medisyn tsjin hiv

De GGD sil earst fertelle wat de stân fan saken is fan PrEP yn Noard-Nederlân en dêrnei hoe't it wurket as medisyn tsjin hiv. Dêrnei komme der ferhalen út de praktyk en krije minsken de gelegenheid om fragen te stellen.

Letter yn 'e wike is ek yn Grins in selde soarte fan ynformaasjejûn.