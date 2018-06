Kultuerpriis Gouden Caleidoscoop foar bernesirkus Adje Lambertsz

It projekt Adje Lambertsz, ek wol bekend as 'Circus Adje', is ûnderskieden mei de Gouden Caleidoscoop. It hat de kultuerpriis fan it Fonds voor Cultuurparticipatie krigen, omdat se alle basisskoalbern fan Ljouwert útdage ha om harren eigen talinten te ûntdekken en yn te setten.