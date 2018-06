Manlju oanhâlden nei ynfallen yn Burgum en Ljouwert om himpkwekerij

Tagelyk waard yn in fabrykspân yn Foxhol, yn Grinslân, in tige grutte himpkwekerij oprôle. Neffens de plysje stean dêr tûzenen himpplanten. Dat wie yn in gebou dat earder funksjonearre as haadkantoor fan Avebe, in ierappelsetmoalbedriuw.

Sawol yn Ljouwert as yn Burgum binne gjin himpplanten fûn. De beide manlju dy't yn Fryslân oanhâlden binne, wurde fertocht fan belutsenens by organisearre himpteelt.

De plysje jout letter op de moarn in parsekonferinsje.