Scanner foarkomt flaters mei medisinen yn sikehuzen

Yn it Antonius Sikehûs fan Snits binne de ôfrûne jierren tûzenen flaters foarkaam mei it jaan fan medisinen. Dat seit Michiel Duyvedak fan it Antonius Sikehûs. Sûnt 2016 wurdt yn it sikehûs in befeiligingssysteem test dat de útjefte fan medisinen kontrolearret. Dat bart earst yn de apoteek en letter ek nochris oan it bêd.