Gearwurking aksjegroepen yn striid tsjin gas- en sâltwinning

Aksjegroepen tsjin gas- en sâltwinning sille mear gearwurkje. Ek sille der mear protestaksjes organisearre wurde. Ofrûne sneon wie der in protest yn Harns. Dêr kamen in lytse twahûndert minsken op ôf. It wie de earste fan in rige protestaksjes. De folgjende sil yn Den Haag wêze.