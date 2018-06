Sylskip Wylde Swan fiert jubileum yn Harns

Masterskip Wylde Swan bestiet no fiif jier en dat feestje waar snein beskieden fierd. Yn dy fiif jier tiid hat der in soad jongerein mei west op fiere reizen mei it grutte sylskip. It ôfrûne wykein kaam it skip fanút Kuba wer oan yn Harns; de thúshaven dêr't it skip mar twa kear yn it jier is.