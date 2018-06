Kuorballers Mid-Fryslân pakke kampioenskip yn oergongsklasse

De thúsploech pakte al gau in foarsprong tsjin de kuorballers fan AVO út Assen. By rêst stie Mid-Fryslân al mei 16-9 foar. Ek nei it skoft waard it nivo trochset, wêrtroch't de klup út Grou en Reduzum úteinlik mei romme sifers it kampioenskip binnen helje koe.

Mid-Fryslân pakte earder dit seizoen yn maart ek al it kampioenskip yn de seal.