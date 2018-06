Tuinenga, Wijnia en Scheepstra winne yn Berltsum

It partuer fan Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra hat sneintemiddei yn Berltsum de frijeformaasjepartij by de froulju wûn. Se bleaunen it oare sterke partuer fan Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra de baas mei 5-5 en 6-4. It wie alwer de tredde seizoensoerwinning foar it partuer fan Tuinenga. Earder waard yn Easterein en yn Winsum al wûn troch de froulju.

De lytse preemje yn Berltsum gie nei Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma.