Van der Bos-en-dy pakke twadde seizoensoerwinning yn Dronryp

Goeie comeback Enno Kingma

Enno Kingma miste de earste wedstriden fan dit seizoen, omdat hy syn staazje yn Skotlân earst ôfmeitsje moast. Sûnder Kingma degradearden syn maten Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar ek nochris nei de earste klasse. Dêr wûnen se lykwols twa kear en dus kamen se hjoed foar it earst wer werom yn de haadklasse, no mei Enno Kingma. Dy sûnt syn comeback sawiesa goed presteart, want hy wûn sneon yn Moarre-Ljussens in haadklasse útnoedigingsparty, hy wûn in tredde priis op de bûnsparty en pakte in oerwinning yn de earste klasse.