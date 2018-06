'Tsjek myn sjipkist' tsjekt duorsum ferfier

Gearstaller by SkoalTV Marja van der Leij: "Wy fine it by SkoalTV belangryk dat bern harren bewust wurde fan de wrâld om har hinne en datsto sels helpe kinst om dy wrâld better te meitsjen. Dat in ritsje yn de auto nei skoalle, sportfjild of muzykles gefolgen hat foar it miljeu is wat dêr't bern net by neitinke, mar dêr't se miskien nei it sjen fan dizze searje wol in ferskil meitsje kinne. "