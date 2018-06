Op syk nei famyljeskiednis: Famillement yn Ljouwert

Der stie in grut ferskaat oan stands út binnen en bûtenlân, kommersjeel en net-kommersjeel. Sa koene je in DNA-test ynleverje by in kommersjeel buro, mar koene je ek útsykje oft je woartels yn Grinslân lizze.

It giet net allinnich om gatten yn de famyljehistoarje op te foljen, mar ek om software of oare saken dy't helpe kinne om fierder te sykjen. Foar in soad minsken is it in hobby dêr't se al tsientallen jierren mei dwaande binne.