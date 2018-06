It cruiseskip Star Breeze fan goed 134 meter lang brocht snein in besite oan de haven fan Harns. It lúkse cruiseskip kaam sneintemoarn om acht oere hinne oan; om trije oere hinne fear de Star Breeze wer fierder. It skip makket in grutte reis fan Amsterdam nei Stockholm. It wie de earste kear dat sa'n grut cruiseskip de haven fan Harns oandie.