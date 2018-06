Resinsje: "Finestra Aperta, skitterjende foarstelling oer de syktocht nei balâns yn it libben"

Net perfekt

Finestra Aperta fertelt dus oer it opsykjen fan de grins fan wat mooglik is, oer it ferlizzen fan grinzen, oer it mystearje fan it bestean. In foarbyld fan hoe't je hast sûnder wurden in prachtich ferhaal boeiend fan begjin oan ein fertelle kinne.

Ik hear jo al tinken: mankearre der dan hielendal neat oan de foarstelling? Sa goed as net! Op dizze premjêre jûn giene der in pear hiele lytse details krekt net goed, mar dat hat fansels ek te krijen mei it opsykjen fan dy grinzen, dus sa besjoen kloppet ek dat wol wer.

Sûnder wurden

Der wurdt hast net sprutsen yn de foarstelling, mar de kearen dat dat wol bart (ûnder oare wurk fan dichter Gosse Postma) is it net altyd allegearre like goed te ferstean. In minske moat earst altyd efkes wenne oan in stim, dus dy artikulaasje moat echt super wêze. En foarút, it twastimmich sjongen wie net alhiel suver.

Fierder siet dizze foarstelling dus tsjin it perfeksjonisme oan, sa útbalansearre (letterlik en figuerlik) wie it.

It is Oerol op it fêste lân!