Van der Ploeg: "Boarger fertrout de oerheid net mear"

"Dat moat fan ûnderop, wy moatte de boarger dêr yn meinimme. En as gemeente dogge we dêr ek echt sa út bêst foar. Mar de boarger fertrout it net. En as gemeente fernimme we yn Den Haag faak ek dat we hieltyd wer útlizze moatte hoe't it sit. We rinne dêr altyd wer tsjin in muorre oan.''