Mies de Roode (86): "We kunnen de natuur niet onze wil opleggen"

Mies is in entûsjaste gids yn de wrâld fan planten en bisten. Har skepnetsje giet oates en toates it wetter yn. Dan ropt se út: "Kijk een watervlo, zie je?" of "Ja, poelslakken! Moeder en dochter, zo mooi!" Tuskentroch fertelt se it iene nei it oare smoute ferhaal oer hoe't de natuer alles sels regelet. Sa as de gielrâne wetterkrobbe dy't har wolris biten hat. "Het schild van het vrouwtje is geribbeld, zodat het mannetje er niet afglijdt bij het paren. In de natuur wordt in alles voorzien."