Twa motorriders op 'e flecht foar plysje ferwûne by botsing tsjin beam

De manlju foelen op by de plysje, omdat sy slingerjend rieden. De plysje joech in stopteken, mar dat negearre de bestjoerder, wêrnei't de plysje rêstich de achterfolging ynsette. Yn in bocht rekken de motorriders neist de dyk en botsten tsjin in beam. Fan in ôfstân seach de plysje fonken.

De bestjoerder fan de motor rekke swier ferwûne by it ûngelok en is nei it sikehûs yn Zwolle brocht. De byrider wie der minder slim oan ta, mar moast wol foar behanneling nei it sikehûs.