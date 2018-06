Nij farwetter by Grou iepene: it Suderburds Wiid

It plan heart by lânynrjochting Swette-de Burd en mei de iepening fan it nije farwetter is dy lânynrjochting no ek sa goed as dien. Yn eardere plannen soe in grut part fan de Burd sompe wurde, mar troch protesten fanút Grou is dat feroare en is der in greidefûgelgebiet fan makke. It nije wetter is op de Súderburd, dêr't ek al in soad rekreaasjewenten stean. Der is sa'n 7 miljoen euro ynvestearre yn it eilân.