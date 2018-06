Kingma, Hoekstra en Kootstra winne keatserij yn Moarre-Ljussens

Enno Kingma, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra hawwe sneon yn Moarre-Ljussens it haadklassekeatsen troch elkoar lotsjen by de manlju wûn. Yn de finale wie it partuer mei 5-5 en 6-4 te sterk foar Elgar Boersma, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar. De lytse preemje gie nei it partuer fan Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Klaas Pier Folkertsma.