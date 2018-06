Lân fan taal lûkt mei Taalkaravaan troch Fryslân

Nei it Oranjewoud Festival (1 o/m 10 juny) lûkt de Taalkaravaan nei Oerol (15 o/m 24 juny), Simmerdeis (28 juny o/m 1 july), The Tall Ships Races (3 o/m 6 augustus) en de Admiraliteitsdagen (6 o/m 8 septimber). Neist in meireizgjend haadprogramma binne der per lokaasje passende, oanfoljende optredens en aktiviteiten.