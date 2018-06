Dielnimmers NK beklimme beammen yn de Prinsetún

Wa kin it rapst nei boppen? En wa kin it drege parkoers ôflizze? Freed en sneon is het NK beamklimmen yn de Prinsetún yn Ljouwert. It Nederlânsk Kampioenskip wurdt foar it earst yn Fryslân hâlden.

De dielnimmers komme út Limboarch en Brabân, mar ek út Dútslân en België. Der docht ien Fries mei en der sit in Fries yn de sjuery. By de spannende wedstriid wurdt bepaald wa't de bêste beamklimmer is. Dielnimmers moatte punten skoare op ferskate ûnderdielen, bygelyks speedclime en rescueclime, wêrby't de dielnimmer in minske út in beam rêde moat.