Echtpear bedarret by Sumar mei de auto yn it wetter

Op de krusing fan de Lânsbuorren mei de Houwinksreed yn Sumar is sneontemiddei in echtpear mei har auto yn it wetter bedarre. Hoe't dat barre koe is noch net bekend. Ut foarsoarch waard in dûkteam fan de brânwacht oproppen om har út de auto te heljen, mar dat hoegde úteinlik net yn aksje te kommen. In ambulânse hat it echtpear ûndersocht, mar se blieken net ferwûne te wêzen.

De auto is troch in bergingsbedriuw út it wetter helle. Fanwegen de helpferliening waard in part fan de krusing ôfset.