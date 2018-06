Neibesteanden dongûngelok Makkingea ûngelokkich mei aksje

Heeres moat him takom wike woansdei yn heger berop foar it Hôf yn Ljouwert ferantwurdzje foar it bedriuwsûngelok op 19 juny 2013 yn Makkingea. Dêrby kamen trije minsken om it libben. Heeres is troch de rjochtbank feroardiele ta in boete fan 100.000 euro.

Klanten binne benaud dat Heeres dit net betelje kin en dat dit de ein betsjutte soe fan syn bedriuw. "It is in saak dy't allinnich mar ferliezers kend", sei Froukje Bosga fan Rotstergaast earder by Omrop Fryslân. Sy is inisjatyfnimmer fan de aksje om Heeres te stypjen.