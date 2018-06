Kulturele útwikseling: groep Papoea's op besite yn Wierum

De Papoea's kamen krekt foar it middeisoere oan yn Wierum. It is in kulturele útwikseling tusken Friezen en Papoea's. Der wurdt bygelyks iten en dûns, út sawol Fryslân as Papoea-Nij-Guinea, dield. Ek is der in streekmerk mei ferskate produkten. Snein is der noch in tsjerketsjinst, mei eleminten út beide kultueren.