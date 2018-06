Iepenloftspul Grou: Gabe Skroar past op de bruorren Halbertsma

In djipsinnige dûmny, in trochdriuwerige ûndernimmer, in drinkende en dichtsjende dokter en in houtkeapman. It is in bysûnder stel, de bruorren Halbertsma fan Grou. Yn dit stik, skreaun troch Bouke Oldenhof, wurdt boarte mei de histoarje, sûnder de wierheid geweld oan te dwaan.

De haadpersoan

Gabe Skroar, de kreupele kleanmakker spile troch Freark Smink, moat op it stel passe. Dat hat er heit en mem tasein krekt foar harren dea. Mar se binne jong, en fleane alle kanten op. It binne de gedichten en de ferhalen dy't har bine.

Dat jildt dan wer net foar de keapman, want dy docht net oan ferhalen. De fraach yn dit stik is oft se byinoar komme. Binne it de houliken en feesten dy't se tichter bymekoar bringt? Of de driging fan earmoed en dea?