Gas- en sâltbedriuwen krije reade kaarten by protest yn Harns

De manifestaasje begjint by Frisia Zout en einiget by it kantoar fan Vermillion. Beide bedriuwen sitte oan de yndustriehaven yn de stêd. Der komme achttjin sprekkers, wêrûnder trije Keamerleden dy't frege wurde de boadskip fan de demonstraasje mei te nimmen nei Den Haag.

Ien fan de saken dy't neffens de inisjatyfnimmers better regele wurde moat is de skea by gaswinning út lytsere gasfjilden.