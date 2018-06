It giet wer better mei de leppelbekken op Skiermûntseach

Piken ringe

''We vangen alleen de kuikens die al rennen. De rest is nog te klein om te kunnen ringen'', seit De Goeij. Se is dizze wike in soad te finen by de kwelder yn de omjouwing fan de Kobbedunen. Se bestudearret de nêsten en soarget dat de piken ringe wurde.

In jier ferlyn luts de Wurkgroep Leppelbekken oan 'e bel. It briedseizoen ferrûn net goed op it eilân. Dat hie te krijen mei it minne waard en te min fretten foar de fûgels. De garnalestân wie tige leech.