Keunstwurk Foekje Dillema teplak yn sportpark Nijlân

Willemsma makke, ynspirearre op Dillema, in byld fan twa sterke en bysûnder flugge frouljusskonken yn de hâlding sa't dy yn de 200 meter, Dillema's ôfstân, in soad te sjen is. It byld wie earder tydlik te sjen by Oranjewâld, mar is yn sportpark Nijlân better op syn plak, want Dillema begûn har karriêre by AV Vitesse, de foarrinner fan atletykferiening Lionitas.

Willemsma hold syn ferhaal yn it selskip fan syn hûn, dy't er ek de namme Foekje jûn hat. De iepeningshanneling waard dien troch fjouwer jonge atleten fan Lionitas dy't yn de rein in 200 meter rûnen oer gers, lykas yn de tiid fan Dillema gebrûk wie. Muzykkorps Ons Ideaal út Easterwierrum, it wenplak fan Willemsma, soarge foar bypassende muzyk.