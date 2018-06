Earepinning Bonêre foar bemanning fan Sterke Yerke

Renovaasje fan it monumint

De bemanning fan it flot Sterke Yerke 3 is mei freonen en famylje op Bonêre om it monumint op te knappen dat eartiids ta eare fan de woeste syltocht tocht oprjochte wie.

Troch de jierren hinne wie der fan dat monumint mar in bytsje oer bleaun en dus is it ta oan in opknapbeurt. De renovaasje-aksje fan de Friezen hat ek op Bonêre in soad belangstelling lutsen. Sa sette de lokale krante in grutte foto op 'e foarpagina. It doel is dat de ploech nije wike wêr nei Fryslân komt.