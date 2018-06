Reek dy't frijkaam by lekkaazje REC "te ferlykjen mei reek by brân yn pleats"

Omrin sil no útsykje litte wat der presys frijkaam is en wat de effekten dêrfan binne. "Daar is een extern bureau voor ingeschakeld, dat ook een rapport maakt", seit Vernooij.

En it is net útsletten dat dit nochris barre sil. Vernooij: "Storingen horen bij een technische installatie, ook bij het REC. Dat willen we niet, maar we gaan wel maatregelen nemen om die lekkages structureel tegen te gaan. Ik kan alleen niet zeggen dat dat volgende week of volgende maand al klaar is. Het kan best nog een keer gebeuren."