Keunstútlien fierder op bedriuweterrein: "It koe minder!"

"It koe minder!" Dy reaksje wie freed geregeld te hearren by de offisjele iepening fan it nije ûnderkommen fan de Ljouwerter keunstútlien oan de Poalstjerwei yn Ljouwert. De keunstútlien siet yn de binnenstêd oan de Wissesdwinger, mar moast dêr te folle hier betelje foar in sûne eksploitaasje. It nije ûnderkommen op bedriuweterrein De Hemrik is gâns goedkeaper en hat boppedat folle mear parkearromte, wat foar de oan- en ôffier fan gruttere keunstwurken in grut foardiel is. Boppedat hat it nije ûnderkommen in soad deiljocht, wêrtroch it goed mooglik is om de 2.500 keunstwurken oan de abonnees sjen te litten.