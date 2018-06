Nij asfalt nei ûngelok by Bant: A6 noch skoft ticht

De A6 bliuwt freed by De Lemmer yn súdlike rjochting oant it begjin fan de jûn ticht. De dyk is troch it ûngelok sa slim skansearre rekke, dat der nij asfalt oanbrocht wurde moat. Op de autodyk, dy't Fryslân mei Flevolân ferbynt, waard freedtemoarn en freedtemiddei al ûndersyk dien nei it slimme ûngelok by de ôfslach nei Bant.