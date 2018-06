Kolleksje Made in Holland yn Karemiekmuseum mooglik op reis

Undersyk

Spesjaal foar dizze eksposysje hat it museum yngreven ûndersyk dien nei wat der eins barde mei al it diggelguod dat yn Nederlân makke waard. Opfallend is dat in soad eksportearre waard nei Poalen. Konservator Karin Gaillard kaam dêr by tafal achter by in besite oan in museum yn Gdansk: "Ik liep daar en ineens zag ik daar allemaal bekend aardewerk. Dat was voor mij de aanleiding om er dieper in te duiken."

Bliken docht dat yn Poalen op in soad plakken ek diggelguod opgroeven wurdt. Stikjes dêrfan binne ek te sjen yn de útstalling. "Wat ook opvalt, is dat de Polen het aardewerk zijn gaan namaken", sa seit Gaillard. Fan de útkomsten fan it ûndersyk is in boek makke.