Mear as 500 oanmeldingen foar Grut Frysk Diktee: “Boppe ús ferwachtingen út”

Al mear as 500 minsken hawwe har oanmeld foar it Grut Frysk Diktee. De organisaasje is út de skroeven mei it no al beheljen fan dat grutte oantal. It Grut Frysk Diktee hat dit jier in oare opset en fynt plak op 21 juny op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Elkenien mei meiskriuwe oan it diktee yn in ultym stribjen om ta in rekôr te kommen.