Fryske fierljeppers jeie mei atletykcoach op Nederlânsk rekôr

Neffens Hugo Veenker is der in soad te winnen op it mêd fan de oanrin en it delsetten fan de pols. "Dy moat fierder stean. As de stok fierder stiet, kinne se fierder yn it sânbêd delkomme en dus fierder ljeppe." Net allinich it fierder pleatsen fan de pols kin better, ek de oanrin. "As se leger ynspringe en hurde oanrinne, helpt dat ek."

It rekôr stiet sûnt ferline jier op namme fan Jaco de Groot. De Woerdenaar ljepte ferline jier op 12 augustus yn Zegveld in ôfstân fan 22,21 meter. Folle fierder as it âlde rekôr fan de yntusken ophâlden Bart Helmholt dat op 21,64 meter stie. Sjoch hjir nei de sprong fan Jaco de Groot.