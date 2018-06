Ljouwerter winkels wer iepen en bewenners apparteminten werom nei eardere plofkreak

Fanwege it ûndersyk wiene de winkels de hiele moarn net tagonklik. Ek it bylizzende parkearterrein koe net brûkt wurde. It is noch net dúdlik oft der jild bút makke is.

De Albert Heijn-supermerk, dy't it tichtst by de opblaasde pinautomaat leit, kin noch net brûkt wurde. It pân moat earst fan binnen ynspektearre wurde. Dat jilde earst ek foar de de tolve ûntromme apparteminten. De gemeente en de wenningstichting koene mei de ynspeksje los, neidat it gebiet troch de plysje frijjûn waard.