A6 oant begjin fan de jûn ticht, nei slim ûngelok by Bant

De plysje is dwaande mei in grut ûndersyk en der leit disel op de A6. Omdat in grut part fan de frachtweinkabine troch de klap fuortslein is, leit der ek in soad guod op de dyk. Foar De Lemmer stiet in lange file op de A6 en ek op De Lemmer sels rint it folslein fêst.

It ferkear wurdt oanred om fia de A32 nei it suden te riden.