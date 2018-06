Organisaasjes wize sinnepark by Aldeberkeap ôf

In sinnepark yn it Molenbosch komt der net as it oan Aldeberkeapers leit. Sawol eigeners fan rekreaasjewenningen yn it Molenbosch as ynwenners fan Aldeberkeap binne tsjin. Ek organisaasjes as It Fryske Gea, de erfgoedferiening Bond Heemschut en agraryske natuer- en miljeuferiening Gagelvenne binne negatyf oer it plan.