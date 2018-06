Slim ûngelok op A6 by Bant; autodyk by De Lemmer ticht

De A6 is by De Lemmer ôfsletten. It ferkear moat dêr fan de dyk ôf. It ferkear wurdt oanred om fia de A32 nei it súden te riden. Der stiet op it stuit in kilometerslange file foar De Lemmer. Foar Bant stiet ek in file, foar it plak dêr't it ûngelok bard is. Dit ynsletten ferkear wurdt nei De Lemmer werom laat.