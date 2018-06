Klanten wolle Gerrit Heeres út Abbegea stypje

Allinnich mar ferliezers

"It is in saak dy't allinnich mar ferliezers ken", seit Froukje Bosga fan Rotstergaast. Sy is inisjatyfnimmer om Heeres te stypjen. "Hoe't wy dat krekt dwaan wolle, witte we noch net. Earst ha wy sein dat we mei al syn klanten in bedrach jaan wolle, mar Gerrit hat sein dat hy net syn hantsje ophâlde wol."

Dochs fynt Bosga it nedich dat der stipe komt foar Heeres: "Wat der in Makkingea bard is, is fansels in drama. Mar eltsenien yn ús fakgebiet kin Heeres. Hy leveret altyd goed wurk, wurket netsjes en hy wit wat er docht. It soe skande wêze as syn bedriuw fallyt giet trochdat hy dizze boete net betelje kin."