Plofkreak yn Ljouwert; plysje ûntrommet tolve apparteminten

Omdat der in soad skea is, hat de plysje tolve apparteminten ûntromme. De gemeente Ljouwert soarget foar de opfang fan bewenners, dy wurde nei it Van der Valk-hotel yn de stêd brocht. De winkels bliuwe foarearst ticht.

De plofkreak wie by in jildautomaat dy't yn de winkel fan de Albert Heijn sit. Neffens de plysje is der yn dy winkel in soad skea ûntstien. Ek moat der besjoen wurde of der ek ynstoartingsgefaar is.