Spesjale edysje Oranjewoud Festival set freedtejûn útein

Mei in grut iepeningskonsert set freedtejûn it Oranjewoud Festival útein. It NNO, it Noord Nederlands Orkest, spilet dêr ûnder lieding fan Benjamin Levy en fioeliste Noa Wildschut. It iepeningskonsert is folslein útferkocht. It Oranjewoud Festival is dit jier oars fan opset. It is in spesjale Kulturele Haadstêd-edysje. Sa duorret it festival net in lang wykein, mar 10 dagen.