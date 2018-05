Stoarm en reinwetter feroarsaakje skea oan kade yn Boalsert

Al it reinwetter dat tongersdeitemiddei yn koarte tiid foel yn Fryslân, hat op meardere plakken foar in soad skea soarge. Yn Boalsert binne meardere fersakkingen njonken it stedhûs. Ek by in kleanwinkel yn dy stêd hat de rein foar skea soarge. Yn Drachten en Akkrum stienen ferskate strjitten blank en bleaun wetter ûnder in fiadukt lizzen. Swimbad De Welle yn Drachten gie ek even ticht, mar dêr foel de skea ta.