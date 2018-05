Underhannelings oer nije cao yn metaalsektor lizze stil

Wurkjouwers teloarsteld

Yn in ferklearing stelt FME-ûnderhanneler Ab van der Touw dat er ferrast is troch de hâlding fan de fakbûnen. It einbod fan de bûnen betsjut neffens him in kostestiging fan 16 persint yn trije jier tiid. "Dat is een absoluut onrealistisch voorstel", sa skriuwt Van der Touw.

Neffens him is it bod fan de wurkjouwers goed: "Een verantwoorde loonstijging en ook geld voor scholing van personeel." Wurkjouwersorganisaasje FME ropt de bûnen dan ek op om gau wer om tafel te kommen om te praten. De cao Metalektro jildt foar sa'n 15-tûzen wurknimmers yn de metaalsektor.