Boargemaster Gerben Gerbrandy fan Achtkarspelen hâldt op

"It wie my in eare om it boargemasterskip fan Achtkarspelen út te oefenjen", seit Gerbrandy. "Ik bin tige tankber dat ik my ynsette koe foar ús prachtige gemeente en har ynwenners. Myn perioade sit der omtrint op en ik ha keazen foar in bestean dêr't ik de hannen frij ha foar oare wichtige saken."