Maria le Roy krijt draachspjeld fan gemeente Harns

Maria le Roy hat by har ôfskied as wethâlder fan de gemeente Harns út hannen fan boargemaster Roel Sluiter de gemeentlike draachspeld krigen. Le Roy wie de lêste acht jier aktyf as wethâlder. Neffens Sluiter is de draachspeld in passende wurdearring foar Le Roy. Earder krige Le Roy fan it kolleezje ek al in kettinkje mei in byld fan de Stiennen Man.