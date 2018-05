Ljouwert hâldt miljoenetekoart op it sosjaal domein

Besúnigings

De ôfrûne jierren is der al foars besunige op it sosjaal domein yn de gemeente Ljouwert. It giet om in bedrach fan 20 miljoen euro. nettsjinsteande alle maatregels bliuwt it tekoart fierder oprinnen. Dat hat benammen te krijen mei de sintrumfunksje fan Ljouwert. In soad minsken dy't soarch nedich ha lûke nei de stêd tal. It nije kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Ljouwert hat it oplossen fan it tekoart neamd as ien fan de spearpunten foar de kommende fjouwer jier.