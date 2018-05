Mear romte foar greidefûgels op boerelân

Noed oer rôfbisten

De agraryske kollektiven meitsje har wol bot soargen oer de ynfloed fan rôfbisten op de nêsten en de piken fan de greidefûgels. Boeren stekke jild, tiid en enerzjy yn it greidefûgelbehear. It is dan hiel demotivearjend as bygelyks foksen of stienmurden in gebiet dochs leechfrette, sizze de boeren.

Inisjativen fan de kollektiven en de boeren om wat oan ynfloed fan rôfbisten te dwaan rinne faak op neat út, omdat oare lâneigeners of gebietsbehearders net meiwurkje wolle. En maatregels binne wol nedich, om de greidefûgels te behâlden, sizze de agraryske kollektiven.