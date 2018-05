Frisia: gjin kâns op sinkholes yn Noardwest-Fryslân

Minister Wiebes fan Ekonomyske Saken tinkt nei oer de oprjochting fan in lanlik ynstitút foar mynbouskea, dêr't ek minsken mei skea as gefolch fan sâltwinning har melde kinne. Rinze Post fan Stichting Winamer Belang beskôget dat foarnimmen as erkenning nei fjirtjin jier striid. Yn Winaam binne neffens syn gegevens wol 25 oant 30 gebouwen mei skea as gefolch fan de sâltwinning.

"Mar ien klacht yn it jier"

Van Tuinen fan Frisia Sâlt sjocht dêr wat oars tsjinoan. Neffens him is fan fierwei de measte gefallen noait oantoand dat dy skea troch sâltwinning ûntstien is. Frisia Sâlt krijt neffens him mar ien klacht yn 't jier oer skea as gefolch fan sâltwinning. Boppedat hie it bedriuw al in eigen skeafûns foar it ôfhanneljen fan skea.

Van Tuinen ferwachtet dan ek net dat der yn 'e praktyk in soad feroarje sil as gefolch fan it nije rapport. Frisia Sâlt is boppedat dwaande om de sâltwinning te ferlizzen fan it lân nei de Waadsee. It bedriuw wol ein 2019 begjinne mei in earste proefboarring foar sâltwinning op see.